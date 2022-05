Eine 22-jährige Rollerfahrerin ist am Freitag gegen 14.25 Uhr bei einem Unfall an der Kreuzung Neustadter Straße/Zeppelinstraße leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine aus Richtung Horststraße kommende 32-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen in die Neustadter Straße die geradeausfahrende 22-Jährige übersehen. Zudem entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.