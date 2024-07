Wegen Übermuts zweier Teenager kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall in Landau. Wie die Polizei berichtet, war ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad in der Königsstraße unterwegs. Sein 15-jährige Sozius tollte herum und fiel beim Überfahren einer Fahrbahnschwelle vom Roller. Hierdurch verlor auch der 16-Jährige das Gleichgewicht, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und stürzte. Beide wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro. Es stellte sich heraus, dass der 16-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.