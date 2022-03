Ein Rollerfahrer und eine Autofahrerin sind sich am Freitag auf der K31 zwischen Edesheim und Edenkoben mit ihren Fahrzeugen gefährlich nahe gekommen. Gegen 14 Uhr wollte der 57-Jährige aus der Verbandsgemeinde Edenkoben laut Polizei nach links in einen Feldweg einbiegen. Dabei sei er von einer 50-Jährigen aus Meckenheim (NRW), die gerade ein anderes Auto überholte, touchiert worden. Der Mann stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht am Ellbogen, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Gegen den Rollerfahrer und gegen die Autofahrerin wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.