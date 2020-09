Weil er keinen Führerschein besitzt, versuchte ein 21-jähriger Rollerfahrer am Samstag vor einer Polizeikontrolle in Herxheim zu flüchten. Nachdem er die Beamten erkannt hatte, wendete er den Roller und versuchte sich laut Polizei über einen landwirtschaftlichen Weg der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Rollerfahrer gestellt werden. Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Da am Roller noch ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 angebracht war, ergibt sich noch ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Des Weiteren erwarten den Beifahrer, der gleichzeitig Halter des Rollers ist, ebenfalls mehrere Strafanzeigen.