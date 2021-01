Ein 40-jähriger Rollerfahrer ist am Donnerstag gegen 7 Uhr in der Landauer Straße Am Hölzl bei einem Unfall lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam der Landauer aus noch ungeklärtem Grund nach rechts von der Straße ab. Er kollidierte mit einer Straßenlaterne und stürzte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich in Lebensgefahr. Ein Gutachter wird den Unfall rekonstruieren.