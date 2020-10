Dank einer aufmerksamen Zeugin konnten am frühen Donnerstagmorgen zwei Rollerdiebe auf frischer Tat erwischt werden. Die beiden hatten sich gegen 4.20 Uhr an einem in der Thomas-Nast-Straße abgestellten Kleinkraftrad zu schaffen gemacht, teilt die Polizei mit. Eine Anwohnerin verständigte die Wache. Beim Eintreffen der Polizeibeamten ergriffen die Männer, 25 und 36 Jahre alt, zu Fuß die Flucht, konnten aber nach einer kurzen Verfolgung gestellt werden. Der Roller wurde durch den Diebstahlsversuch erheblich beschädigt.