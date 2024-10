Ein alkoholisierter Autofahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim hat beim Verlassen eines Tankstellengeländes an der Staatsstraße in Edesheim am Sonntag gegen 17 Uhr eine Rollerfahrerin und ihren Sozius angefahren und leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, hat der 36-Jährige die beiden beim Einfahren in die Straße übersehen. Die beiden mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Schnelltest ergab 0,7 Promille Atemalkohol. Folgen: Blutprobe und ein Strafverfahren.