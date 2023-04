Die Stadtverwaltung Landau hat am Donnerstag eine Angabe vom Tag zuvor korrigieren müssen: Das einseitige Halteverbot in der Vogesenstraße wird vorerst nicht aufgehoben. Es ist wegen des Umbaus der Schlösselkreuzung verhängt worden. Die Schilder kommen zwar weg, werden aber durch andere ersetzt, teilt Sandra Diehl von der Pressestelle mit. Das Halteverbot soll so lange gelten, bis sich die neue Verkehrsregelung eingespielt hat. Der Zeitpunkt solle in Abstimmung mit dem Vinzentius-Krankenhaus entschieden werden.