Die Schlossstraße in Landau ist wegen eines Wasserrohrbruchs seit Mittwochmorgen erst komplett, inzwischen aber nur noch halbseitig gesperrt. Das hat zu erheblichen Behinderungen auf der Einfallstraße geführt, die in die Ringstraßen mündet. Inzwischen ist die Fahrspur stadteinwärts wieder für den verkehr freigegeben. Aber die Schäden an der Rohrleitungen seien umfangreich, diese müsse komplett erneuert werden, sagte Stadt-Pressesprecherin Sandra Diehl. Spätestens am Mittwoch, 27. Mai, sollen die Arbeiten beendet sein.

Wegen des Rohrbruchs kann die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft mit ihrer Buslinie 530 (Landau – Wollmesheim – Ilbesheim – Leinsweiler – Ranschbach) die Haltestellen Xylanderstraße, Robert-Koch-Straße, Wilhelm-Schech-Straße und Konrad-Adenauer-Straße in Fahrtrichtung Ranschbach (stadtauswärts) nicht anfahren. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestellen Südring (Abfahrtszeiten der Haltestelle Xylanderstraße) und Landeckstraße (Abfahrtszeiten der Haltestelle Robert-Koch-Straße) auszuweichen.