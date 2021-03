In der Industriestraße in Landau hat am Freitagabend der Rohbau einer Wohnung gebrannt. Wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilte, ist das Feuer um 22.04 Uhr gemeldet worden. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen des Feuers in das erste Obergeschoss verhindern. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens sei noch unklar.