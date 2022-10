„Rock The Circus – Musik für die Augen“ heißt eine Show, die live gespielte Rock-Hits mit Zirkusatmosphäre verschmilzt. Sie kommt Ende des Monats in die Landauer Festhalle.

Bei Rock the Circus zeigen nach Angaben der Veranstalter internationale Artisten Luft- und Seilartistik, virtuose Figuren an der Vertikalstange und auf dem Boden, Action mit BMX-Rad und Cyr Wheel (einem großen Reifen) sowie Tanzeinlagen. Dabei verbänden sich artistische Höchstleistungen mit live gespielten großen Hits von ACDC, Queen, Pink Floyd, Bon Jovi, Guns n’ Roses und weiteren Bands. Die sechs Musiker hätten bereits mit Stars wie Chris de Burgh, Paul Young, Bonnie Tyler, Jennifer Lopez, Robin Gibb und Sarah Connor gearbeitet oder seien in Musicalproduktionen wie „We Will Rock You“ oder „Hinterm Horizont“ auf der Bühne zu sehen gewesen. Derselbe Veranstalter war auch schon mit Shows wie „Massachusetts – Das Bee-Gees-Musical“, „The Whitney Houston Story“, „Forever Queen“, “The BeatBox – The Beatles live again“, und etlichen weiteren auf Tournee.

Info

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie direkt vom Veranstalter unter Telefon 0365 5481830 oder im Netz unter www.rockthecircus.