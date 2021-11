Am Dienstag, 9. November, startet die Ringvorlesung der Uni Landau. In diesem Jahr beleuchtet der Fachbereich Kultur- und Sozialwissenschaften das Spannungsfeld von Fakt und Fake. An zehn Abenden geht es bis Februar um Perspektiven auf Wahrheit und Lüge von Kunst über Romanistik bis zur Politikwissenschaft angesichts einer neuen Orientierungslosigkeit. Die Unterscheidung von wahr und falsch werde beweglich, verhandelbar und ungewiss, unterstreicht Professor Werner Sesselmeier, Dekan des Fachbereichs. „Nie zuvor, so scheint es, gab es so viele und so tiefe Abgründe zwischen Wahrheit und Lüge, und nie zuvor waren die Vertrauensverluste und Glaubwürdigkeitskrisen in Religion, Politik und Wirtschaft, Medien und Wissenschaft so verbreitet und groß.“

Info



Die Termine der Vorlesungen finden sich unter www.uni-koblenz-landau.de.