In Landau ist ein besonderes Gastspiel zum 750. Stadtgeburtstag zu Ende gegangen: Auf dem Alten Messplatz wird das 70 Meter hohe und 350 Tonnen schwere Riesenrad City-Star der Wormser Schaustellerfamilie Göbel abgebaut – das größte „reisende“ Riesenrad der Welt. Dafür sind drei Tage und etwa ein Dutzend Mitarbeiter nötig, die von anderen Attraktionen des Unternehmens zusammengezogen werden. Die Zeit drängt, denn am Donnerstagabend geht es mit 21 Lastwagen schon auf die Fähre über den Ärmelkanal, wie Christine Göbel sagt: Das Riesenrad wird zum fünften Mal im Londoner Hyde-Park aufgebaut, wenn sich dieser wieder in ein funkelndes und glitzerndes Winter-Wonderland (21. November bis 5. Januar) verwandelt. Dazu kann der City Star mit seinen rund 100.000 LEDs beitragen. Das Winter-Wonderland spielt auf das Kinderbuch von Alice im Wunderland an und lockt unter anderem mit einem Eis-Königreich mit Schnee- und Eisskulpturen. Mit dem Gastspiel in Landau ist die Unternehmerfamilie, die kleinere Riesenräder zu Mai- und zum Herbstmarkt nach Landau schickt, zufrieden.