Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Tourismus-Chef Bernd Wichmann halten Wort: Auf dem Landauer Rathausplatz verspricht erneut ein Riesenrad Abwechslung und atemberaubende Ausblicke in luftiger Höhe auf die Innenstadt. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung Landau beginnt der Aufbau am Freitagmittag, 21. Mai. Wenn die Corona-Fallzahlen auch in der kommenden Woche konstant unter einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 bleiben, sollen die ersten Tickets eine Woche später gelöst werden können. Schon im vergangenen Jahr hatte das 45 Meter hohe Riesenrad „Juwel“ der Familie Göbel für Kurzweil gesorgt und die Bevölkerung für die wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Feste entschädigt.