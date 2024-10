Die Landauer Stadtverwaltung lobt einen Fotowettbewerb zum Riesenrad City Star der Familie Göbel auf dem Alten Messplatz aus. „Wer macht das schönste Foto der riesigen, mehr als 70 Meter hohen Attraktion?“, fragen die Stadt und das Büro für Tourismus. Wer teilnehmen möchte, schickt sein Foto – oder seine Fotos – per E-Mail an presse@landau.de. Die schönsten Bilder werden von einer verwaltungsinternen Jury gekürt. Zu gewinnen gibt es Landau-Merchandise: jeweils eine aus touristischen Bannern gefertigte, individuelle Tasche. Gefüllt ist sie entweder mit einem Landau-T-Shirt, einem Paar Landau-Socken oder einer Flasche Jubiläumswein – und in jedem Fall gibt es eine kleine Überraschung.

Vom Fotowettbewerb abgesehen, gab es jüngst eine weitere Aktion am Riesenrad. Die Familie Göbel und die Stadt hatten die Mitglieder der Blaulichtfamilie eingeladen, ein paar kostenlose Runden auf dem Rad zu drehen. „Als Dankeschön für das besondere Engagement der Einsatzkräfte im Ehren- und im Hauptamt“, wie es in der Mitteilung heißt.

Info

Alle Infos und Tickets gibt es auf den Seiten landau-tourismus.de/riesenrad und riesenrad-citystar.de.