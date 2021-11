Landau hält vorerst nicht nur an seinen Plänen für einen über die Innenstadt verteilten Nikolausmarkt fest, sondern hat auch einen neuen Teilnehmer bekanntgegeben: Bereits am Dienstag startet das Wormser Schausteller-Unternehmen Göbel den Aufbau eines Riesenrads auf dem Obertorplatz vor dem Französischen Tor. Nach Angaben von Geschäftsführer Tobias Göbel handelt es sich um das 38 Meter hohe Riesenrad Colossus, das wegen seiner kleinere Aufstellfläche für Innenstädte gut geeignet ist. Es wird vom 25. November (Eröffnung des Nikolausmarktes) bis 21. Dezember in Betrieb sein, eventuell mit Verlängerung bis zum 9. Januar. Riesenräder standen früher zweimal im Jahr auf dem Maimarkt und dem Herbstmarkt, während Corona auch wiederholt auf dem Rathausplatz. boe