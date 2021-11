Landau hält vorerst nicht nur an seinen Plänen für einen über die Innenstadt verteilten Nikolausmarkt fest, der am Donnerstag, 25. November, starten soll, sondern hat auch einen neuen Teilnehmer bekanntgegeben: Bereits am Dienstag startet das Wormser Schausteller-Unternehmen Göbel den Aufbau eines Riesenrads auf dem Obertorplatz vor dem Französischen Tor. Am selben Tag lässt auch der Edenkobener Geschäftsmann Alexander Kurz (Gaumenfreunde) eine Eisbahn auf dem Untertorplatz aufbauen. „Es bleibt spannend“, sagen Kurz und Tobis Göbel, Geschäftsführer des Wormser Familienunternehmens, das auch im Sommer schon ein Riesenrad auf dem Rathausplatz stehen hatte.

