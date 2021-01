Bäckermeister Claus Becker hat als Vertreter des südpfälzischen Bäckerhandwerks dem Landauer Oberbürgermeister eine Riesen-Neujahrsbrezel als Glücksbringer für die Stadt überreicht. Da es in diesem Jahr coronabedingt keinen Neujahrsempfang geben wird, brachte der Bäcker sie ins Rathaus. Von dort wurde sie ins Frauenhaus Südpfalz transportiert. Hirsch dankte dem „Bäcker Becker“ für das Festhalten an dieser schönen Tradition, besonders in schwierigen Zeiten. Gleichzeitig gratulierte er Becker zu dessen vor wenigen Monaten erfolgreich absolvierten Prüfung zum Brot-Sommelier.

Kunstaktion mit Hörl

Mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage in der Stadt Landau zeigt sich der Stadtchef vorsichtig optimistisch. Die allermeisten Menschen in Landau hätten sich über die Feiertage an die geltenden Regeln gehalten. Mit Optimismus und Tatkraft ins neue Jahr: Um diese Botschaft zu senden, planten die Stadt Landau und ihr Büro für Tourismus in Zusammenarbeit mit Konzeptkünstler Ottmar Hörl eine öffentlichkeitswirksame Kunstaktion, die in Kürze vorgestellt werde. Der 1950 geborene Konzeptkünstler und Bildhauer Ottmar Hörl war 2017 mit einer Schutzengel-Installation bei den Weintagen Südliche Weinstraße in Landau. vertreten