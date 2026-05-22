In der Landauer Fußgängerzone wird demnächst eine Gewerbefläche frei. Es betrifft das Erdgeschoss der Immobilie in der Königstraße 38. Nur noch die Schaufenster-Werbung deutet darauf hin, dass dort bis vor Kurzem noch Schuhe der Marke Rieker zum Verkauf standen. Die Schließung des Geschäfts hatte Schuh Marke bereits im vergangenen Jahr angekündigt, als das Hauensteiner Unternehmen die Filiale im unmittelbar entfernten Ostringcenter nach einer mehrmonatigen Umbauzeit wiederöffnete. Seit diesem Frühjahr sind die Türen im Rieker-Store zu, der Mietvertrag geht noch bis zum Spätsommer. Letztlich waren die angespannte Personalsituation, „aber auch die Frequenzentwicklung mit den einhergehenden Umsatzeinbußen“ ausschlaggebend dafür, den Laden dichtzumachen. „Ein weiterer Grund für unsere Entscheidung ist die längerfristige Baustelle der Königstraße“, begründet Geschäftsführer Mike Marke den Rückzug aus der Landauer Fußgängerzone. Nach wie vor habe seine Branche wirtschaftlich gesehen einen schweren Stand. „Insgesamt sind wir mit der Geschäftsentwicklung in den ersten vier Monaten des Jahres sehr unzufrieden, der Konsumverzicht ist spürbar“, betont Mike Marke.