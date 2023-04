Die Europa-Aktivsten von Pulse of Europe laden auch in diesem Jahr wieder zur Fahrradsternfahrt Ride for Europe ein. Diesmal ist am Samstag, 13. Mai, das Ziel nicht Weißenburg, sondern Scheibenhard(t). Wie die Gruppe mitteilt, wird für ein einiges, tolerantes und friedvolles Europa in die Pedale getreten – und speziell für die Jugend Europas und die Ausbildung.

Gestartet wird am 13. Mai um je 10 Uhr auf dem Landauer Stiftsplatz oder dem Karlsruher Marktplatz – je nach einer Kundgebung. Um ungefähr 12 Uhr wollen die Sternfahrer in Kandel eintreffen, um circa 13.45 Uhr in Scheibenhard(t). Um 14 Uhr ist dann eine Kundgebung auf der Frankreich und Deutschland verbindenden Brücke geplant, um 14.45 Uhr ein Friedensandacht im Dorf. Die Abschlussveranstaltung ist dann wieder auf der Brücke.

Anmeldung



Wer teilnehmen will, kann per E-Mail an landau@pulseofeurope.eu weitere Infos abfragen und sich anmelden.