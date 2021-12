Auch am dritten Adventswochenende lädt die Ortsgemeinde Rhodt wieder zum Rhodter Advent, ein. In den Winzerhöfen und Restaurants sowie in der guten Stube des idyllischen Weinortes, dem Durlacher Hof, wird „Kreatives und Kulinarisches“ angeboten. Von selbst hergestellten Accessoires aus verschiedenen Materialien, über kreative Schmuck- und Dekoideen, bis hin zu weihnachtlichen Dekorationen, selbstgefertigten Grußkarten, Pralinen, Marmelade, Honig und Likör ist alles zu finden, was die Herzen der Besucher höher schlagen lässt. Auf dem Eichplatz bietet ein Kinderkarussell auch den Kleinsten Unterhaltung. Es gilt die 2G-Regel. Die Öffnungszeiten sind samstags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 19 Uhr.