Seit 15 Jahren ist der Rheumabus unterwegs, um auf die ärztliche Unterversorgung aufmerksam zu machen. Auch die Südpfalz ist betroffen. Wie wird das Angebot angenommen?

Fachärzte berieten gemeinsam mit Mitgliedern der Rheumaliga und der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew (DVMB) Menschen auf dem Landauer Stiftsplatz, die womöglich unter einer Rheumaerkrankung leiden. Der Andrang war riesig. Am Ende des Tages hatte die Gruppe 150 Personen auf Entzündungsanzeichen im Blut getestet, bis schließlich die Testkits ausgingen. Das waren mehr als am Vortag in Mainz.

Facharzt: „Es herrscht Zeitdruck“

Der Grund, warum in Landau so viele Menschen ihre Erstdiagnose auf dem Stiftsplatz machen statt in einer Fachpraxis, liegt auf der Hand: Der Abgang der beiden Rheumatologen Johannes Derer und Jasmin Gilly aus dem Medivicus hat eine große Lücke bei der Patientenversorgung in der Südpfalz hinterlassen.