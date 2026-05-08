Was sind die Zeitungsmacher der RHEINPFALZ für Leute? Was denken ihre Leser über die Berichterstattung und über die Herausforderungen der heutigen Zeit? Um solche und weitere Fragen ging es am Donnerstagabend beim ersten RHEINPFALZ-Stammtisch der Lokalredaktion Landau in diesem Jahr in der Edenkobener Weinlounge. Fast 20 Leserinnen und Leser interessierten sich für das Treffen. Dabei wurden auch kritische Punkte nicht ausgespart. Vor allem gab es viele Fragen rund um das Geschäft der Redaktion. Im Juni machen wir weiter. Dann wird der nächste Stammtisch in einer anderen Verbandsgemeinde des Kreises SÜW sein.