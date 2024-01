Der frühere RHEINPFALZ-Redakteur Günter Werner ist am Montag, 15. Januar, im Alter von 84 Jahren gestorben. Werner war ab Herbst 1971 RHEINPFALZ-Redakteur bei der „Mittelhaardter Rundschau“ in Neustadt. Ab Herbst 1977 prägte er mit seiner Berichterstattung das „Pfälzer Tageblatt“. 2003 war er in den Ruhestand gegangen, hatte aber noch gelegentlich für seine Heimatausgabe geschrieben und seine große Berufserfahrungen auch in einen Südpfalz-Krimi einfließen lassen. Werner hatte sich zudem über mehr als 30 Jahre hinweg als Moderator bei den Goethepark-Plaudereien eingebracht. Werner war davon überzeugt, dass eine Nachricht wichtiger ist als ihr Überbringer. Er hatte darum gebeten, nicht mit einem Nachruf gewürdigt zu werden.