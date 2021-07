Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) fürchtet, dass wegen der Hochwasserkatastrophe im Norden des Landes Rheinland-Pfalz-Touristen ihren Urlaub umbuchen. Viele Auswärtige wüssten nicht genau, wo das Katastrophengebiet liegt und wie die Schadenslage ist. Das sagte sie bei einem Termin zum Radtourismus in Landau. Ihr sei es lieber, wenn die Urlauber in andere Landesteile ausweichen würden, bevor sie in andere Bundesländer wechseln. Dabei sei allerdings viel Fingerspitzengefühl nötig, so Schmitt. Denn in weiten Teilen der Eifel ist Urlaub nach wie vor möglich. Nähere Informationen zur Lage gibt es auf den Internetseiten der Eifel-Tourismus GmbH mit Sitz in Prüm.