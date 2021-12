Das nächste Landesfest, der Rheinland-Pfalz-Tag, findet anlässlich des 75. Geburtstages von Rheinland-Pfalz im kommenden Jahr vom 20. bis 22. Mai in Mainz statt. Ein Höhepunkt wird der große Festzug am Sonntag sein, an dem auch eine Gruppe, ein Verein oder ein Verband aus dem Kreis Südliche Weinstraße teilnehmen kann. Dafür wird eine Gruppe mit Festwagen, eine Fuß- oder eine Musikgruppe gesucht. Bewerbungen sind noch bis 31. Dezember möglich. „Bewerben Sie sich und repräsentieren Sie unseren schönen Landkreis Südliche Weinstraße nächstes Jahr in Mainz“, ruft Landrat Dietmar Seefeldt Gruppen aus der Region auf.

Sie haben Interesse? Bewerbungen von Festzugbeiträgen können per E-Mail an die Pressestelle der Kreisverwaltung (pressestelle@suedliche-weinstrasse.de) gesendet werden. Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens wird über die Teilnahme entschieden.