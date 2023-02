Nach dem Rewe-Markt in der Haardtstraße wird nun auch die zweite Landauer Filiale in der Königstraße modernisiert. Dafür bleibt der Laden einen Monat geschlossen. Was wird alles neu gemacht?

Der Rewe-Markt in der Königstraße wird umgebaut. Am 4. März um 12 Uhr schließt er für einen Monat seine Türen, ehe er am 4. April wieder öffnet. Die alte Einrichtung kommt komplett raus und wird durch eine neue, modernere ersetzt, wie Filialleiter Markus Steger sagt. Vom Konzept her soll der Laden dann mehr dem kürzlich renovierten Markt in der Haardtstraße ähneln. „Der Fokus soll dann mehr auf veganen und frischen Lebensmitteln liegen. Es wird auch eine Salatbar geben“, sagt Steger. Neu wird auch die Möglichkeit sein, die Waren mit ausgelegten Scannern oder an sogenannten Self-Checkout-Kassen (SCO-Kassen) selbst zu scannen und mit dem Handy oder der Bankkarte bargeldlos zu bezahlen, fügt Steger an. Auch die Beleuchtung soll modernisiert und durch LED-Lichter ersetzt werden.

Der Markt fährt schon jetzt sein Angebot runter, einige Regale sind bereits leergeräumt. Die übrigbleibenden Waren im Geschäft werden auf andere Märkte verteilt oder eingelagert. Die Mitarbeiter im Verkauf sollen in der Umbauzeit in der anderen Landauer Filiale helfen und werden danach wie gewohnt in der Königstraße eingesetzt, sagt Steger. Zu den Kosten des Umbaus wollte sich Steger nicht äußern.