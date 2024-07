Auf dem Kalmitweinfest in Ilbesheim sind am Samstagabend gegen 20.19 Uhr Rettungskräfte angegriffen worden, teilt die Polizei mit. Gemeldet wurde eine betrunkene und aggressive Person. Als Rettungskräfte auf einen Sturz des 40-jährigen Mannes aufmerksam wurden und ihm zur Hilfe eilten, stieß er sie zu Boden und beleidigte sie. Hilfsbereite Besucher des Weinfestes griffen ein und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Diese nahm ihn über Nacht in Gewahrsam. Die Rettungskräfte blieben unverletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen.