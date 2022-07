Das Veterinäramt des Landkreises SÜW weist darauf hin, dass Naturschutzvereine und Kreisgruppen bis zum 1. September bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung Fördermittel für die Beschaffung einer Drohne mit Echtbildkamera beantragen können. Durch den Einsatz technischer Hilfsmittel können sie Rehkitze aufspüren, die ihren Liegeplatz während der Heuernte im hohen Gras haben. Dadurch können sie und andere Tiere vor dem Mähtod bewahren, wenn das Mähen der Grünland- und Ackerfutterflächen ansteht. Die KreisgruppeSÜW setzt bereits eine Drohne ein und hat eine zweite Drohne beantragt. Allein in diesem Jahr hat sie rund 130 Hektar Wiesenfläche abgeflogen, dabei konnten 98 Kitze gerettet werden, wie Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) informiert. Die Förderquote der Drohnen mit Echtbildkamera ist auf 60 Prozent der Investitionskosten und die maximale Förderhöhe auf 4000 Euro pro Drohne festgelegt. Je Antragsteller werden maximal zwei Drohnen gefördert. Das Antragsportal der Bundesanstalt ist in Kürze online unter www.bmel.de/rehkitze und www.ble.de/rehkitzrettung erreichbar. Die Kreisgruppe SÜW sucht aktuell Drohnenläufer, um Kitze aus den Wiesen herauszutragen. Interessierte können sich beim zweiten Vorsitzenden, Oswald Mohn, unter Telefon 0170 9617830 oder per E-Mail an o.mohn@suew-jaeger.de melden.