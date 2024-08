Bei Bodenprüfungen sind am Sonntag in der Nähe des Bahnhaltepunkts Süd Reste an der Landauer Weißquartierstraße einer Stabbrandbombe gefunden worden. Das bestätigte die Polizei in Landau auf Anfrage. Die Arbeiten waren im Zuge der Erneuerung des Gleiskörpers zwischen Pirmasens-Nord und Landau von der Deutschen Bahn in Auftrag gegeben worden. Es habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, sagte eine Polizeisprecherin, und es müsse auch nicht evakuiert werden. Der Kampfmittelräumdienst sollte die Reste abholen, ob dies bereits geschehen sei, blieb am Donnerstag unklar.