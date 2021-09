Wie ein großer Servierwagen sieht der Roboter aus, der in einem Restaurant in Herxheim (Südliche Weinstraße) künftig das Personal unterstützen soll. Bestellungen nimmt bei „Marianne’s Flammkuchen“ zwar weiterhin eine menschliche Servicekraft auf. Der von einer Münchener Firma entwickelte Roboter fährt dann aber die mit Speisen und Getränken bestückten Tabletts von der Küche zu den Tischen. Und er kann später vom Personal auch wieder mit dreckigem Geschirr vollgeladen und so zurück in die Küche geschickt werden. Restaurant-Geschäftsführer Christian Pudlo sagt: Die Entscheidung für den Servier-Roboter sei aus der Not heraus entstanden. Wegen der Lockdowns hätten sich viele Aushilfen andere Jobs gesucht, nun sei der Personalmangel in der Gastronomie eklatant. Gekostet hat der Roboter 11.000 Euro, das Restaurant bekommt aber 6000 Euro Fördergeld von Bund und Land.