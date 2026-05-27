Es gibt neue Pächter für das Restaurant im Konversionsgebäude Null 41 auf dem Gartenschaugelände in Landau. Sie wollen mit der Kombination verschiedener Esskulturen punkten.

Peter Sebastian und Jean Pierre Baron sind zufrieden. Wie der Architekt und der Entwickler der Projekt-Entwicklung Null 41 GmbH&Co. KG berichten, haben sie ein junges Paar für das Restaurant im Gebäude Null 41 am Rande des Südparks im Wohngebiet am Ebenberg begeistert. Ab Mitte Juni wollen Thi Tu Anh Phan und ihr Partner Viet Linh Bui ihre Gäste verwöhnen.

Den Namen für ihr neues Restaurant haben sie bereits: District null41. Die Speisekarte soll unterschiedliche Esskulturen vereinen, neudeutsch Fusion genannt. „Durch die Verschmelzung von Zutaten aus unterschiedlichen Regionen entstehen völlig neue, kreative Geschmackserlebnisse“, erläutert die Google-KI den neuen Trend in der Gastroszene.

Pächterin betreibt schon Lokal in Edenkoben

Im District 041 wird neben der deutschen auch die vietnamesische Küche eine Rolle spielen. Phan betreibt seit Sommer 2025 bereits in Edenkoben ein Lokal. „Hasu – Modern Asian Cuisine“ ist im ehemaligen Elsässer Käselädl angesiedelt. Ein Jahr zuvor hatte die 24-Jährige ihr Lokal Xom im Landauer Bowling Center im Gewerbegebiet eröffnet. Die Eltern von Phan haben asiatische Wurzeln, sie stammen aus Vietnam.

Auf Vermittlung von Peter Sebastian hat der Gastro-Coach Kristof Mulack mit den neuen Pächtern ein Konzept entwickelt und die passenden Weine dazu ausgesucht. Seit er im Team Tim Mälzer die dritte Staffel (2015) der TV-Sendung „The Taste“ gewonnen hat, nutzt der Berliner seinen Bekanntheitsgrad für viele Projekte.

Gemüseküche mal anders in Landau kein Erfolgsrezept

Das vom Landauer Architekturbüro Werkgemeinschaft sanierte und anspruchsvoll ausgestattete ehemalige Kasernengebäude ist seit Januar geschlossen. Anatol und Anna Elert hatten dort Anfang 2025 ihr neues Restaurant Möhrchen & More eröffnet, nachdem sie zuvor neun Jahre Gäste im Turmrestaurant im Ludwigshafener Ebertpark bewirtet hatten. Das Möhrchen im Namen sollte ein Qualitätsversprechen sein. Am Ende beklagte Elert, „einige haben nicht verstanden, dass man die Gemüseküche mal ein bisschen anders denken sollte“.

Die Gastronomie im Wohnpark war ein Jahr vor der Landesgartenschau furios gestartet. Vier Jahre lang, von 2014 bis 2018, hatten Corine Berrevoets und Michael Mury das Weinkontor im ehemaligen Kasernengebäude betrieben. Ihr Problem am Ende: Der Betrieb war wirtschaftlich für zwei Familien nicht darstellbar – und es gab Probleme, qualifiziertes Personal zu finden.

Das Null 41 hat auch eine lange Theke und ein angedeutetes Separee. Foto: Sabine Schilling

Danach versuchte der Hotelfachmann und Sommelier Emrah Isitmen sein Glück. Er gab nach einem Jahr auf, weil er keine Köche fand. 2022 bereicherten die Gaumenfreunde Alexander Kurz und Dennis Stöckl für drei Monate das Lokal mit Pop-up-Gastronomie. 2025 dann kamen die Elerts aus Ludwigshafen. Die neuen Pächter werden dem Restaurant ihre eigene Note geben, die Einrichtung aber nicht grundlegend verändern.

Auch für die benachbarten Räume der ehemaligen Vinothek Par Terre zeichnet sich eine neue Nutzung ab. Wegen Zahlungsunfähigkeit hatten die Gesellschafter, darunter die VR-Bank Südpfalz und Winzer, Anfang 2025 Insolvenz anmelden müssen. Das einstige Prestigeobjekt war im Juni 2014 eröffnet worden. Eigentlich hatte Anatol Elert dort zuarbeiten wollen, so die einstigen Pläne des Gastronomen.

Neue Nutzung für ehemalige Vinothek

Laut Peter Sebastian hat es zahlreiche Terminanfragen gegeben. Hochzeiten, Geburtstage, Firmenevents, Trauerfeiern – das Interesse sei da, bekräftigt der Architekt der Werkgemeinschaft, die in den Räumen darüber ihre Büros hat. Doch jetzt soll alles ganz anders kommen.

Sebastian hatte Anfang des Jahres den Wunsch geäußert, das Par Terre solle charmanter und einladender gestaltet werden. Der Umbau habe schon begonnen, berichtet Jean Pierre Baron. Der künftige Betreiber, ein Pfälzer, möchte sein Geschäft „null.vier.eins“ ab Juli tagsüber als Café und abends als Weinbar im gehobenen Stil führen.