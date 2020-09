Das Restaurant Fünf Bäuerlein hat geschlossen. Der Betrieb des Lokals in der Landauer Theaterstraße ist eingestellt worden. Anne Dittmer und Sandra Gerhardt hatten das Lokal im April 2018 eröffnet, nachdem es zuvor 15 Monate lang leer gestanden hatte. „Zu den Gründen können wir uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern“, teilen die Betreiber auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Die Immobilie ist Eigentum der „Fünf Freunde“ – eine Kooperation von fünf südpfälzischen Winzern. Karl-Heinz Wehrheim, Gründungsmitglied der Initiative, erklärt, dass die Trennung mit den Pächtern „in beiderseitigem Einvernehmen“ vollzogen werde. Es sei noch keine Vertragsauflösung unterzeichnet worden, dies soll aber in den nächsten Wochen geschehen. Erst im Anschluss wollen die Verpächter nach einem Nachfolger Ausschau halten, der in ihrem Konzept entspreche. Laut Wehrheim werde nach einem Pächter gesucht, der edle Tropfen zu bürgerlicher Küche anbiete, die zur Region passe.