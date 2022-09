Wer hat was? Und wer braucht was? Um diese Fragen soll es im nächsten Workshop für Vereine gehen, den die Stadtverwaltung ankündigt. Die Koordinationsstelle Ehrenamt Vertreter der Landauer Vereine am Donnerstag, 13. Oktober, von 18 bis 20 Uhr zu einem Austausch über die gemeinsame Nutzung von Ressourcen in das Zentrum für Technikkultur in der Klaus-von-Klitzing-Straße 2 ein. „Nicht jeder Verein muss eigene Biertischgarnituren, eine Hüpfburg und Sonnenschirme für sein Vereinsfest ganzjährig einlagern oder braucht eigene Räumlichkeiten für seine Mitgliederversammlung“, so die städtische Ehrenamtskoordinatorin Angelika Kemmler. „Wir möchten uns an diesem Abend darüber austauschen, welche Ressourcen Vereine nur zu seltenen Gelegenheiten benötigen und was sie sich vielleicht gegenseitig ausleihen könnten.“ Ziel des Workshops sei es Möglichkeiten der kollektiven Nutzung von Räumen und Material zu sammeln sowie ein Leihsystem zu diskutieren, heißt es weiter. Um Anmeldung per E-Mail an angelika.kemmler@landau.de bis zum 7. Oktober wird gebeten.