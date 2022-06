Der Landauer Stadtrat soll am Dienstag, 14. Juni, eine Resolution zur Bekämpfung von Saatkrähen fassen. Das hat die CDU angeregt. Sie schlägt vor, das Land dazu aufzufordern, beim Bund für eine Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vorstellig zu werden. Außerdem soll Mainz in Berlin darauf hinwirken, dass ein besonderer Schutz für bestimmte Tier- und Pflanzenarten im Fall der Saatkrähe abgeschwächt wird, um eine Bejagung zu ermöglichen. Die CDU begründet ihren Vorstoß mit den gescheiterten Bemühungen, die Tiere allmählich aus der Stadt zu verdrängen. Sie weist zudem darauf hin, dass Saatkrähen in Bulgarien, Estland, Frankreich, Litauen, Ungarn, Rumänien, Slowakei und Schweden im Interesse der Gesundheit, der öffentlichen Sicherheit und zur Abwendung erheblicher Schäden an Kulturen bereits bejagt werden dürfen.