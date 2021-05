Ab Montag dürfen Landauer Wirte ihre Gäste wieder im Innenbereich ihres Lokals bedienen. Auf diese und einige weitere Lockerungen kann man sich in der Stadt freuen, nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 50 gelegen hat.

Am Sonntag lag die Inzidenz laut Landesuntersuchungsamt (Lua) bei 14,9. Wie Oberbürgermeister Thomas Hirsch sagt, gibt es kein Geheimrezept, weshalb vor Ort nicht mehr so viele Corona-Infektionen gezählt werden. Er sei aber überzeugt, dass die Teststrategie sich bemerkbar mache. „Wir haben früh angefangen, umfassende und niedrigschwellige Testangebote zu machen. So ist es gelungen, Infektionsketten früh zu unterbrechen.“ Hirsch ist froh, dass Landauer die Früchte ihrer Mühe und Geduld ernten könnten.

Welche Lockerungen sonst kommen

Von den Lockerungen profitieren auch Kinos, Theater, Kleinkunstbühnen und Konzerthäuser. Sie dürfen bis zu 100 Zuschauer einlassen. Zudem dürfen Sportler im Freien in einer Gruppe von maximal zehn Personen aus verschiedenen Haushalten plus Trainer agieren. Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt.

Im Kreis SÜW wird es vor Mittwoch keine Lockerungen geben, weil sich die Infektionslage nicht ganz so schnell entspannt hat wie in Landau. Laut Lua liegt die Inzidenz bei 15,4. Im Kreis Germersheim bei17,1.