Das Reptilium in Landau hat den nächsten tierischen Gast bei sich innerhalb weniger Tage aufgenommen. Seit Donnerstagmorgen ist ein Silberwangenhornvogel im Terrarien- und Wüstenzoo untergebracht. Die Tierrettung Rhein-Neckar hat den Vogel am Mittwoch kurz vor Mitternacht im baden-württembergischen Waghäusel eingefangen. Einmal mehr war zu dieser späten Uhrzeit nur Reptilium-Geschäftsführer Uwe Wünstel zu erreichen, als kurzfristig nach einer vorübergehenden Bleibe für den Vogel gesucht wurde. „Wir haben glücklicherweise noch die Kapazitäten“, sagt Wünstel. Der Vogel werde nun in einer Quarantänestation versorgt und soll noch medizinisch untersucht werden. „Er ist ein wenig scheu“, wie Wünstel erklärt. Es sei wichtig, dass er zu Kräften kommt. „Wir werden es mit Früchten probieren, insbesondere mit Kirschen, Melonenstücke und Feigen. Auch tierische Nahrung in Form von Insekten kommen infrage.“ Die Tierrettung Rhein-Neckar geht davon aus, dass der Vogel ebenso den schweren Unfall auf der A 5 bei Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis erlebt hat und nach geflohen ist. Löwenbaby Lea, das beim Transport von der Slowakei in Richtung Spanien unterwegs war und am Dienstagmorgen nach Landau vermittelt wurde, gehe es indes gut.