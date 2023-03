Die Autobahn GmbH Südwest hat jetzt einen Plan, wie sie die Lärmschutzwand an der A65 im Queichheimer Trog bei Landau sichern will. Dort war am 12. Oktober eine tonnenschwere Lärmschutzplatte abgestürzt und hatte zwei Arbeiter schwer verletzt. Die Autobahn GmbH, eine Gesellschaft des Bundes, will nun die Lärmschutzelemente im Trog zusätzlich fixieren, indem sie eine Verstärkungskonstruktion aus vorgesetzten Stahlträgern anbringen lassen will.