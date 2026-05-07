Ehrenamtliche ziehen mit dem Repair-Café um: In Edesheim gibt es mehr Raum, eine Scheune und einen Garten für Reparaturen.

Nach mehreren Monaten Umbau eröffnet am Samstag, 9. Mai, das Repair-Café in der Staatstraße 43 in Edesheim. Von 12 bis 16 Uhr können Interessierte die neuen Räume besichtigen und sich über Leistungen informieren. Gefördert wurde das Projekt vom LEADER-Programm „Vom Rhein zum Wein“.

Das Café ist Teil des Vereins LudwigsWerkstätten in Edenkoben. Initiator des im Mai 2023 in der ehemaligen Ludwigschule gestarteten Angebots war der damalige Vorsitzende Ralf Stutzenberger. Ziel ist es, Wohlstandsmüll zu vermeiden und Nachhaltigkeit zu fördern. Ein Team aus Fachleuten und engagierten Hobbybastlerinnen und -bastlern arbeitet ehrenamtlich an defekten Gegenständen.

In dieses Haus in Edesheim zieht das Repair-Café. Foto: Iversen

Jeden Samstag ist Annahme

Jeden ersten Samstag im Monat können reparaturbedürftige Geräte ins Café gebracht werden: bisher nach Edenkoben, künftig nach Edesheim. „Wir verlagern das Repair-Café nach Edesheim, nutzen aber weiterhin Räume in Edenkoben. Wir sind der LudwigsPalast GmbH dankbar, dass uns der Gewölbekeller in der Ludwigsschule auch künftig kostenlos zur Verfügung steht“, sagt Vereinsvorsitzender Jürgen Wolff.

Der Verein organisiert neben dem Reparaturbetrieb auch Veranstaltungen, etwa die Aktion „Fahrrad fit“ an der Realschule plus in Edenkoben, sowie Schulungen für Mitglieder. Eigentümerin des Gebäudes in Edesheim ist die Verbandsgemeinde Edenkoben. Die Miete könne aus Vereinsmitteln gut getragen werden, so Wolff.

Das historische Haus gegenüber dem Edeka-Markt Kissel beherbergte früher das Textilgeschäft Michael Weber, später geführt von Max Weber, bevor Gabi Schubert, geborene Weber, übernahm. Zuletzt war dort eine Änderungsschneiderei. Beim Verkauf an die Verbandsgemeinde hatte Schubert festgelegt, dass eine soziale Einrichtung einzieht.

Neue Werkstatt und ein Garten

Ehrenamtliche investierten Hunderte Arbeitsstunden in den Ausbau. Mit neuer Werkstatt, ausgebauter Scheune und Garten bietet der Standort mehr Platz zum Reparieren, Austauschen und Mitmachen. Die Reparaturleistungen stehen allen offen. „Das gilt allerdings nur für Gegenstände, die man tragen kann“, erläutert Michael Fritsche, stellvertretender Vorsitzender. Weißware wie Waschmaschinen, Wäschetrockner oder Elektroherde ist ausgenommen – „es sei denn, die Geräte werden herein- und nach der Reparatur wieder hinausgetragen“, ergänzt er.

Repariert werden unter anderem Haushalts- und Elektrokleingeräte, Werkstatt- und Gartenmaschinen, Kaffeevollautomaten, Drucker, Staubsauger, Nähmaschinen, Wanduhren und Kleinmöbel. Handys, Tablets und Computer sollten vorab angemeldet werden. Auch Besucherinnen und Besucher von außerhalb der Verbandsgemeinde Edenkoben sind willkommen.

„Man sieht den Menschen an, wie sehr sie sich freuen, wenn ihr Gerät wieder funktioniert. Oft zählt der ideelle mehr als der materielle Wert“, sagt Susanne Brazil aus dem Repair-Team. Ihr erster Auftrag war ein CD-Wechsler für 100 Discs. Nach erfolgreicher Instandsetzung brachte der Kunde zwei weitere Geräte und bedankte sich großzügig.

Ein Kaffee zur Überbrückung

Was kosten die Reparaturen? „Die Arbeit selbst ist kostenlos. Müssen Ersatzteile beschafft werden, tragen die Kundinnen und Kunden die Kosten. Für unsere Arbeit freuen wir uns über Spenden“, erklärt Wolff. „Wir möchten unser Wissen an Mitglieder weitergeben, damit sie als Reparateure mitarbeiten können. Gleichzeitig zeigen wir, dass Reparieren sinnvoll ist und verbindet“, sagt Michael Fritsche. An den Öffnungstagen engagieren sich meist rund 20 Ehrenamtliche.

Wer auf die Reparatur wartet und sein Gerät gleich mitnehmen möchte, kann die Zeit bei Kaffee im Café überbrücken. Geplant ist außerdem ein Verleih-Café: Mitglieder sollen Geräte wie Bohrmaschinen, Hochdruckreiniger oder Schleifgeräte ausleihen können.

Kontakt:

Jürgen Wolff, LudwigsWerkstätten e.V., Weinstraße 40, 67480 Edenkoben, Telefon: 06323 4689150, E-Mail: repair@ludwigswerkstaetten.de, Homepage: www.ludwigswerkstaetten.de.