Am Samstag, 10. September, öffnet das Repair-Café wieder – pandemiebedingt allerdings weiterhin ohne Kaffee und Kuchen. Die Kunden dürfen sich auch nicht in den Räumlichkeiten aufhalten. Weil maximal 30 Geräte repariert werden können, ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 06341 141162 oder per E-Mail an seniorenbuero-landau@t-online.de nötig. Die geräte können von 13 bis 14 Uhr gebracht und zwischen 16 und 17 Uhr wieder abgeholt werden. Das Repair Café ist im Foyer der Verwaltung der Entsorgungswerke Landau (EWL) in der Georg-Friedrich-Dentzel-Straße 1.