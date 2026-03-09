Die renommierte Weinakademikerin Susanne Geipert zeigt den Teilnehmern in einem Seminar am Freitag, 13. März, von 18 bis 20 Uhr in Herxheim, wie man Weine wie ein Profi verkostet. Das teilt die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit. Im Keller des Museums, Untere Hauptstraße 153, wird erkundet, was den Unterschied zwischen einem guten und einem außergewöhnlichen Wein ausmacht – von der Beurteilung der Farbe und Aromen bis zur Einschätzung von Stil, Struktur und Qualität. Laut Ankündigung wird eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl von Weinen verkostet. „Ein inspirierendes Erlebnis für alle, die Wein nicht nur trinken, sondern verstehen und erleben möchten – fundiert, unterhaltsam und mit Leidenschaft vermittelt“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung.

Das Weinseminar ist ein Angebot der VHS Herxheim in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle und dem Verein Südliche Weinstraße Herxheim. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro. Dazu kommt laut der Mitteilung eine Lebensmittelumlage, 20 Euro pro Person für Weine, Wasser und kleine Snacks. Diese ist vor Ort in bar zu bezahlen, die Umlage wird auch bei Nichterscheinen fällig, heißt es. Der Zugang zum Seminarraum ist nicht barrierefrei.

Anmeldung

Eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist erforderlich, jeweils vormittags unter der Telefonnummer 07276 501106, per Mail an vhs@herxheim.de oder über die Website www.vhs-suew.de.