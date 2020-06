Die Polizei fahndet aktuell nach einem Fahrer eines neueren schwarzen Autos, das der Mercedes A-Klasse, ähnelt, mit sportlichem Design. Der Fahrer hat am Dienstag Abend bei Großfischlingen an der Kreuzung von L 542 und L 507 einen Rennradfahrer angefahren. Der Unbekannte kam aus Kleinfischlingen (L 507) und fuhr, ohne die Vorfahrtsregelung zu beachten, über die Kreuzung in Richtung Edesheim. Der 50-jährige Rennradfahrer auf der L 542 wurde dabei mit seinem Rennrad am Hinterreifen erfasst. Aufgrund seiner schnellen Reaktion konnte er sich entsprechend fangen, weshalb ein Sturz vermieden werden konnte. Bei der Kollision wurden am Rennrad Rahmen, Felge und das Schaltwerk beschädigt. Der Schaden: über 2500 Euro. Der Unbekannte habe seine Geschwindigkeit zunächst verringerte, doch dann Gas gegeben und sei geflüchtet. Hinweise zu dem Unbekannte erbittet die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550.