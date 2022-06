Die Landauer Polizei sucht den Eigentümer eines Rennrads der Marke Peugeot „Competition“. Wie die Beamten mitteilen, wurde es am Sonntag wegen des Verdachts auf Diebstahl sichergestellt. Das Fahrrad hat einen schwarz-gelben Rahmen, ist an der Felge auffällig gelb lackiert, am Lenker ist ein Tacho angebracht. Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten, sich mit einem Eigentumsnachweis bei der Polizei unter Telefon 06341 2870 zu melden.