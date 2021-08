Die Corona-Fallzahlen steigen: Die beiden Kreisverwaltungen melden 28 Neuinfektionen gegenüber dem Vortag für den Kreis Germersheim und vier für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau. Die steigenden Fallzahlen am Rhein seien zum größten Teil auf Reiserückkehrende zurückzuführen. Deshalb weist das Germersheimer Gesundheitsamt alle Heimkehrer darauf hin, dass ein negativer Test zunächst nur wenig aussagt. Wer aus Risikogebieten oder von mehrstündigen Flugreisen negativ getestet zurückkomme, könne sich leicht noch auf der Reise, im Flugzeug oder am Flughafen angesteckt haben. Das Gesundheitsamt bittet daher alle Reisenden, wenigstens für fünf Tage soziale Kontakte auf das unbedingt notwendige Maß zu reduzieren und erst nach einem zweiten Negativtest wieder am öffentlichen Leben teilzunehmen. Die Inzidenzen (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben tagen) liegen im Kreis Germersheim bei 78,3, an der Südlichen Weinstraße bei 19,9 und in Landau bei 29,9.