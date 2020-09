Das Landauer Unternehmen Palatina Events, das touristische Fahrten mit einem hellblauen VW-Bus und mit historischen Reisebussen entlang der Weinstraße organisiert, ist von der Internet-Reiseplattform Tripadvisor mit dem Travellers´ Choice Award ausgezeichnet worden. Die Plattform wertet dazu Bewertungen auf ihren Internetseiten aus. Für die Touren an der Haardt gab es 40 Bewertungen, 38-mal ausgezeichnet und zweimal sehr gut. Die Eigentümer Gerhard Schäfer und Klaus Tscheres, die sich selbst als Altherren-Startup bezeichnen, sehen sich in ihren Anstrengungen in Sachen Kundenzufriedenheit bestätigt.

Palatina Events bietet seit 2017 touristische Ausfahrten mit Oldtimerbussen durch die Pfalz an. Das am häufigsten genutzte Fahrzeug ist der Bulli von 1979. Derzeit befindet sich ein zweites Exemplar aus dem Jahr 1971 in der Palatina-Werkstatt, um dann in Kürze ebenfalls auf touristische Tour zu gehen. Für größere Gruppen setzen die Landauer Veranstalter Oldtimerbusse mit bis zu 33 Sitzplätzen ein.