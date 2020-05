Knapp 20 Personen haben ihr Lager am vergangenen Wochenende auf dem Parkplatz gegenüber der Landauer Filmwelt aufgeschlagen. Der Stadtverwaltung zufolge stehen dort acht Wohnwagen sowie drei Versorgungswagen. Die Gruppe hat angekündigt, am Samstag in Richtung eines noch unbekannten Ziels weiterziehen zu wollen. Im Oktober vergangenen Jahres hatte eine Gruppe französischer Roma auf dem Neuen Messeplatz in Landau campiert.