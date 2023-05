Glück im Unglück hatten die Passagiere eine Fernreisebusses am Sonntag gegen 2.10 Uhr an der A65-Raststätte Pfälzer Weinstraße Ost (Fahrtrichtung: Ludwigshafen). Die Polizei hatte den 51-jährigen Fahrer des Busses kontrolliert und dabei festgestellt, dass gegen den Mann ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen das Busunternehmen wird ebenfalls ermittelt. Immerhin positiv für die Passagiere, die nicht mitten in der Nacht an der Raststätte strandeten: Der Ersatzfahrer hatte eine gültige Fahrerlaubnis und übernahm das Steuer.