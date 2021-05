Der Reisebürokette Blum geht das Geld aus. Corona sorgt monatlich für Minusgeschäfte. Um das Unternehmen zu retten, trennen sich die Verantwortlichen nun von zwei Filialen. Darunter ist das Büro in der Landauer Kronstraße. Warum ausgerechnet hier die Reise zu Ende geht.

Claus Kosmalski ist die Erschöpfung am Telefon deutlich anzuhören. Seit Monaten ächzt seine Branche unter Corona. Die Pandemie bremst das Reisen fast völlig aus. Für Reisebüros, wie die private Reisebürokette Blum Holiday-Tours GmbH, sind das keine guten Zeiten. „Wir arbeiten, ohne Geld zu verdienen“, bringt Geschäftsführer Kosmalski das Problem auf den Punkt.

Heißt: Seine Mitarbeiter in den noch zwölf offenen Niederlassungen sind täglich vor Ort, telefonieren in Dauerschleife, klären Fragen besorgter Kunden, halten als Blitzableiter her und tätigen zahlreiche Stornierungen und Rückabwicklungen. „Keine abreisenden Kunden bedeutet kein Verdienst für Reisebüros“, sagt der Geschäftsführer. Dazu müssten seine Mitarbeiter ausgezahlte Provisionen oft an die jeweiligen Veranstalter zurückerstatten, wenn Kunden ihre Reisen stornieren.

Laden 30 Jahre in der Kronstraße

Das Minusgeschäft mache sich inzwischen auf dem Firmenkonto bemerkbar. Obwohl ihm und seinem Team einige Vermieter mit der Miete entgegengekommen seien, werde es von Monat zu Monat schwerer, sie zu bezahlen. „Wir haben keine Luft mehr, wir können uns schlichtweg nicht mehr alle Filiale leisten“, erklärt Kosmalski. Deshalb habe man in Ludwigshafen, wo die Firmenverwaltung ihren Sitz hat, schweren Herzens beschlossen, sich von zwei Niederlassungen zu trennen. Neben Edingen-Neckarhausen trifft es auch das Reisebüro in Landau. Dort war das Geschäft 30 Jahre lang in der Kronstraße 11 neben dem dm-Drogeriemarkt ansässig. Zum 31. Oktober wurde der Laden nun offiziell geschlossen.

Zu blieb die Tür aber schon viel früher: Nach dem Lockdown im Frühling öffnete der ehemalige Büroleiter Lucas Kröber lediglich noch für vier Wochen. Seitdem führt er seine Arbeit im Blum-Reisebüro im Neustadter Globus-Markt fort, wo er telefonisch weiterhin für alle seine Kunden da ist. „Wir sind sehr traurig, dass wir diesen Schritt gehen mussten“, erklärt Kosmalski. Er begründet die Schließung in Landau damit, dass die Umsätze, verglichen mit anderen Blum-Niederlassungen im Rhein-Neckar-Kreis, in den letzten Jahren dort teilweise geringer waren.

Manchen reicht Kurzarbeiter Geld nicht

„Durch die Schließungen versuchen wir, das Unternehmen in die Zeit nach Corona zu retten und Arbeitsplätze zu sichern“, sagt Kosmalski. Bedingt durch die Kurzarbeit, in die das Unternehmen seine Mitarbeiter schicken musste, hätten sich allerdings personelle Umstrukturierungen ergeben, so der Geschäftsführer. Einige junge Mitarbeiter seien mit der Kurzarbeit finanziell nicht mehr hingekommen. Sie hätten andere Arbeit gefunden, berichtet er. Momentan seien an zwölf Standorten 55 Mitarbeiter beschäftigt. „Wir sind alle ein Team, das in einem großen Boot sitzt und hofft, zusammen das Land zu erreichen“, sagt der Geschäftsmann.

„Die Rückkehr zur Normalität ist noch weiter in die Ferne gerückt, und ein harter Reise-Winter steht uns allen bevor“, sagt Kosmalski und lobt seine Mitarbeiter, die trotz allem sehr engagiert weiter arbeiteten. Jetzt, während des zweiten Lockdowns, seien sie vor allem telefonisch für ihre Kunden da. Kosmalski möchte sich, wie er sagt, aber nicht beklagen. Anderen, allen voran Künstlern, gehe es wesentlich schlechter. „Menschenleben gehen vor“, betont er. Deshalb sei alles, was nötig ist, um das Virus zu stoppen, gut. Schön wäre allerdings, wenn die Hilfen vom Staat gleichmäßiger auf die unterschiedlichen Branchen verteilt würden. Dass einige mehr, andere gar nichts bekommen, sei nicht fair.