In der Hexennacht wurden in der Theresienstraße an zwei geparkten Fahrzeugen die Reifenventile entwendet. Der Sachverhalt wurde über das Onlineanzeigeportal der Polizei mitgeteilt. Von dem Unbekannten fehlt jede Spur. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese sollen sich unter der Rufnummer 06323 9550 melden.