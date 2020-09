Ein geplatzter Lkw-Reifen hat neben der A 65 einen Flächenbrand entfacht. Laut Polizei war ein 43-jähriger Lkw-Fahrer am frühen Dienstagabend von Landau in Richtung Ludwigshafen unterwegs, als ihm rund zwei Kilometer vor der Raststätte Pfälzer Weinstraße Ost ein Reifen platzte. Um den Verkehr nicht zu behindern, wechselte der Fahrer auf den Seitenstreifen. Dort versprühte die freigelegte Felge Funken. Etwa 300 Meter des angrenzenden Grünstreifens gerieten dadurch in Brand. Die Rauchentwicklung behinderte den Verkehr auf beiden Seiten der Autobahn stark. Bis zur Löschung des Brandes musste die rechte Fahrspur gesperrt werden. Mit sechs Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften war die Feuerwehr Landau im Einsatz. Rund 1000 Quadratmeter des Grünstreifens wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen.